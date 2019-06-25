2019-06-25T17:41:49+03:00
Общество

В обход не вышло: Мужчина хотел попасть в Генуэзскую крепость с моря

Для этого он залез на скалу
Александра КОРШУНОВА
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К нему на помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКК нему на помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В службу спасения поступила информация от очевидцев о том, что мужчина хотел попасть в Генуэзскую крепость. Для этого он взобрался на скалу со стороны моря.

Но вот самостоятельно слезть вниз он не смог.

К нему на помощь выехали спасатели.

- По итогу спасательной операции пострадавший был благополучно эвакуирован со скалы при помощи альпинистского снаряжения и в медицинской помощи не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, сотрудники чрезвычайного ведомства оказали помощь туристу из Брянска. Он решил пойти и скупаться ночью в море, но не вернулся обратно в назначенное время. Его супруга запаниковала и вызвала спасателей.

Оказалось, что турист просто заснул на одном из пляжей.

К счастью, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели провели с ним профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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