В обход не вышло: Мужчина хотел попасть в Генуэзскую крепость с моря
В службу спасения поступила информация от очевидцев о том, что мужчина хотел попасть в Генуэзскую крепость. Для этого он взобрался на скалу со стороны моря.
Но вот самостоятельно слезть вниз он не смог.
К нему на помощь выехали спасатели.
- По итогу спасательной операции пострадавший был благополучно эвакуирован со скалы при помощи альпинистского снаряжения и в медицинской помощи не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Напомним, сотрудники чрезвычайного ведомства оказали помощь туристу из Брянска. Он решил пойти и скупаться ночью в море, но не вернулся обратно в назначенное время. Его супруга запаниковала и вызвала спасателей.
Оказалось, что турист просто заснул на одном из пляжей.
К счастью, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели провели с ним профилактические беседы.
ИСТОЧНИК KP.RU