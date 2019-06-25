Ваське проломили череп и выбросили из машины: Волонтеры вылечили кота и сейчас ищут ему хозяина

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-25T19:31:02+03:00

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Возле Феодосии кто-то выкинул кота, а другой кто-то не смог проехать мимо несчастного, которому грозила верная смерть.

- Ваську подобрали на безлюдной остановке в поле, - сообщают зоозащитники на своей страничке в соцсети. - «Высадили» из машины бедолагу с мощным пендалем в «новую жизнь». Сильное сотрясение и проломлен череп.

Версию, что животное получило травмы случайно, попав под машину, ветеринар, к которому принесли искалеченного кота, сразу же отмел в сторону. Айболит авторитетно заявил, что над его пациентом изрядно поиздевались: стукнули чем-то весомым по голове и вдобавок пнули в живот.

Бедолага несколько дней находился между жизнью и смертью: лежал в реанимации, даже впадал в кому. Но качественное лечение, за которое волонтеры отдали порядка 8 тысяч рублей, сделало чудо.

Васька на сегодняшний день полностью выздоровел, не зря говорят, что у кошек по 7 жизней.

- Ищем новых хозяев, - рассказал «КП-Крым» зоозащитник Виталий Майоров.

Услышав вопрос об особенностях содержания животного, перенесшего столь тяжелую травму, волонтер рассмеялся: - Да, никаких! Абсолютно здоровый кот! Разве только кастрировать, а то ходит, орет и донимает моих кошек, а те все простерилизованы.

Остается добавить, что животное сейчас на передержке у службы помощи животным "ДОМ ДРУЗЕЙ", Феодосия, которую можно найти в соцсетях.

На днях крымские зоозащитники спасли французского бульдога, который умирал от истощения.

ИСТОЧНИК KP.RU