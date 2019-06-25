13 крымских выпускников получили наивысшие баллы по ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-25T17:45:41+03:00

Также уже прошли экзамены и для девятых классов Фото: "КП" Архив

Всего Единый государственный экзамен в республике сдали 9,7 тысячи человек

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В Крыму уже стали известны результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам и 6 предметам по выбору. В Минобразе РК заявили, что 13 выпускников получили наивысший балл - 100.

В том числе 1 - по литературе, 3 - по математике профильного уровня, 3 - по химии, 6 - по русскому языку.

Министр образования РК Наталья Гончарова отметила, что отмечается улучшение результатов по профильной математике 545 человек из 2,5 тысяч участников получили результаты 70 и более баллов.

- Уже проведены и основные дни экзаменов для 9-х классов. Для получения аттестата школьникам нужно сдать русский язык, математику и два предмета по выбору учащегося, - дополнила министр.

СПРАВКА «КП»

С 2019 года для выпускников 11 классов единый государственный экзамен стал обязательной формой государственной итоговой аттестации. Для его прохождения в 2019 году в Крыму было зарегистрировано 10342 участника, ЕГЭ по обязательным предметам сдавали более 9 700 выпускников текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU