В Севастополе мужчина избил соседок за то, что они подкармливали бездомных собак

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-25T18:42:03+03:00

Одна из пострадавших попала после инцидента в больницу

Изменить размер текста: A A

В севастопольском поселке ГРЭС мужчина избил соседок за то, что они подкармливали бродячих собак.

Инцидент произошел 12 июня возле домов 1а и 1б на улице Каширской. Как пишет ForPost, 54-летняя Ольга Борзых и ее 21-летняя дочь Кристина Маленко вынесли еду животным.

- Кормим мы собак не возле подъезда, у нас мусорка между домами стоит, и за ней есть плита, вот там и кормим. И тут вылетает он [сосед Вадим Д.] и с пинка одного из щенков бьёт так, что тот подлетает метра на полтора вверх, - вспоминает Ольга.

Ее дочь Кристина возмутилась и заявила, что нельзя так поступать с животными. В ответ услышала оскорбления. В это время, по словам Ольги, жена соседа Алена спокойно поливала цветы.

От оскорблений, говорит Ольга, сосед перешел к побоям: изо всех сил ударил женщину по бедру.

- Я подумала, что у меня коленка вывернется в обратную сторону! - возмущается жительница Севастополя.

А потом, по ее словам, он ударил дочь Кристину в грудь - так, что она стала задыхаться.

Пострадавшие написали заявление в полицию, сняли побои. Кристину положили в первую горбольницу. Оказалось, что от удара у нее случился перелом подъязычной кости. Пять дней девушка провела в отделении челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, у нее диагностировали небольшое сотрясение мозга.

Местные жители, передает ForPost, жалуются на агрессию со стороны соседа. Особенно он невзлюбил тех, кто подкармливает животных.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Севастополю, в настоящее время по делу проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU