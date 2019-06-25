В Симферополе 26 июня частично отключат свет на 10 улицах

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-25T19:21:31+03:00

Энергетики будут приводить в порядок электролинии. Фото: архив "КП"

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00

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26 июня, в столице Республики Крым произойдет плановое отключение света. На 10 улицах и одном переулке нельзя будет пользоваться электроприборами с восьми утра до пяти вечера.

- Будет производиться ремонт электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Где в Симферополе не будет электричества:

улица Кечкеметская, 175, 184/1-192 (чет), 184а, 192а;

улица Цимлянская, 2-24(чет), 3-19(нечет);

улица Энтузиастов, 3-55(нечет);

улица Макаревича, 42-48(чет), 29-33(нечет);

улица Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);

улица Харьковская, 89-100;

переулок Планеристов 2-14(чет), 1-5(нечет), 13-15(нечет);

улица Широкая, 40-60(чет), 53а-64 (нечет);

улица Станционная, 2-38(чет), 1-35(нечет);

улица Новая, 40-62 (чет), 23-45 (нечет).

ИСТОЧНИК KP.RU