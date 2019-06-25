В Симферополе 26 июня частично отключат свет на 10 улицах
26 июня, в столице Республики Крым произойдет плановое отключение света. На 10 улицах и одном переулке нельзя будет пользоваться электроприборами с восьми утра до пяти вечера.
- Будет производиться ремонт электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Где в Симферополе не будет электричества:
улица Кечкеметская, 175, 184/1-192 (чет), 184а, 192а;
улица Цимлянская, 2-24(чет), 3-19(нечет);
улица Энтузиастов, 3-55(нечет);
улица Макаревича, 42-48(чет), 29-33(нечет);
улица Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);
улица Харьковская, 89-100;
переулок Планеристов 2-14(чет), 1-5(нечет), 13-15(нечет);
улица Широкая, 40-60(чет), 53а-64 (нечет);
улица Станционная, 2-38(чет), 1-35(нечет);
улица Новая, 40-62 (чет), 23-45 (нечет).
ИСТОЧНИК KP.RU