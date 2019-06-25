В Судаке у фотографа забрали краснокнижного орлана-белохвоста

СЕГОДНЯ 20:17 2019-06-25T20:23:25+03:00

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В окрестностях Судака сотрудники минприроды Крыма изъяли у фотографа краснокнижную птицу.

- Орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу Республики Крым, непосредственно контактировал с людьми, находился без клетки, у него не было постоянного доступа к воде и пищи, - сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Птицу, которая находится под охраной закона, предприимчивые люди использовали для зарабатывания денег: желающие сфотографироваться с орланом-белохвостом платили его владельцу определенную сумму.

Надо отметить, что внешне бедолага выглядел не лучшим образом, сразу видно было, что жизнь в неволе ему не по душе.

Сейчас заведено административное дело. Нарушителю закона Республики Крым грозит денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU