Погода в Крыму на 26 июня: Все еще штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-26T08:47:21+03:00

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В Крыму 26 июня сохраняется штормовое предупреждение, а также чрезвычайная пожарная опасность.

- В среду погода на полуострове будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков, в дневные часы вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный, в центральных, западных и восточных районах усилится до 17 м/с, - - сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью 14…19, на побережье 20…23; днем 27…32, в горах 20…25.

ИСТОЧНИК KP.RU