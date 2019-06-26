2019-06-26T08:57:16+03:00
Происшествия

Пограничники в Крыму с начала года обнаружили 777 нарушений со стороны рыбаков

Провели более 900 рейдов
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму с 1 апреля по 10 июня возбудили аж 777 дел об административных правонарушениях в отношении рыбаков, незаконно промышляющих близ берегов полуострова.

Материалы собрали благодаря работе пограничников. Всего за это время они провели более 900 рейдов и почти 6 тысяч проверок!

А в отношении двух рыбопромысловых бригад могут возбудить даже уголвоное дело за незаконную добычу ресурсов (ст. 256 УК РФ). Они устроили промышленную ловлю рыбы в Каркинитском заливе, в запретном для добычи районе. В отношении рыбаков уже возбудили дела об административных правонарушениях, но во время расследования выяснилось, что есть признаки и уголовного преступления. Сейчас пограничники проводят проверку.

- Отмечаемое увеличение выявленных нарушений законодательства стало возможным по причине пополнения Пограничного управления современными техническими средствами охраны границы, а также новыми кораблями и катерами, способными своевременно пресекать попытки браконьерского промысла, - отметили в пресс-службе ПУ ФСБ по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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