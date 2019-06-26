В Крыму с горной дороги слетел грузовик: Спасатели "привязали" машину, чтобы она не покатилась дальше
На автодороге «Алушта - Феодосия», которую можно назвать горным серпантином, произошла авария с грузовиком за рулем, которого сидел житель Судака.
Машина слетела с дороги. Фото: пресс-служба МЧС РК
- Водитель грузового автомобиля «Iveco», двигаясь по горной, извилистой дороге, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспорта, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Спасателям пришлось «привязать» с помощью специальной оснастки грузовик к креплениям дорожного ограждения, чтобы он дальше не покатился по склону.
Водителю оказали первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК
43-летнему водителю оказали первую помощь – наложили повязку на голову, а 37-летнего пассажира отвезли в местную больницу еще до приезда сотрудников крымского МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU