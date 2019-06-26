В Крыму с горной дороги слетел грузовик: Спасатели "привязали" машину, чтобы она не покатилась дальше

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-26T10:15:28+03:00

Пострадавшего в ДПТ пассажира доставили в больницу [фото]

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На автодороге «Алушта - Феодосия», которую можно назвать горным серпантином, произошла авария с грузовиком за рулем, которого сидел житель Судака.

Машина слетела с дороги. Фото: пресс-служба МЧС РК

- Водитель грузового автомобиля «Iveco», двигаясь по горной, извилистой дороге, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспорта, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Спасателям пришлось «привязать» с помощью специальной оснастки грузовик к креплениям дорожного ограждения, чтобы он дальше не покатился по склону.

Водителю оказали первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС РК

43-летнему водителю оказали первую помощь – наложили повязку на голову, а 37-летнего пассажира отвезли в местную больницу еще до приезда сотрудников крымского МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU