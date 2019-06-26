2019-06-26T10:16:22+03:00
Общество

Крымские спасатели нашли семилетнюю девочку, которая потерялась недалеко от церкви «Иверской иконы»

Ребенка передали родителям
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, девочку нашли живой и здоровой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКК счастью, девочку нашли живой и здоровой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Крыму сотрудники чрезвычайного ведомства нашли семилетнюю девочку. Ребенок потерялся рядом с церковью «Иверской иконы», в районе Феодосии.

Сообщалось, что девочка пропала недалеко от улицы Пограничной.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Им удалось найти девочку, ее передали родителям.

К счастью, в медицинской помощи ребенок не нуждался.

- Родители должны обращать особое внимание на необходимость принимать повышенные меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми, - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Напомним, недавно в Ялте потерялся трехлетний мальчик. Пока мама отвлеклась на несколько минут, ребенок выбежал за пределы двора. Испуганная женщина оббежала несколько улиц, но нашла только сандалик малыша. Тогда она вызвала спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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