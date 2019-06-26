В Севастополе в связи с проведением форума «Армия – 2019» на некоторых улицах ограничат движение

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-26T11:42:09+03:00

Также приостановят работу и пассажирских паромов

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В Севастополе в связи с проведением военно-технического форума «Армия – 2019» ограничат движение транспорта.

Так, 27 июня с 23.00 до 6 утра 30 июня нельзя будет оставлять свои машины, кроме служебных, на площади Нахимова.

29 июня с 10.00 часов до 18.00 часов вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств от пл. Суворова - ул. Ленина - просп. Нахимова - пл. Лазарева. Исключение сделано для общественного транспорта.

В случае осложнения дорожной обстановки будет введено временное ограничение движения по ул. Ленина (от пл. Ушакова до пл. Суворова), а также по ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск.

29 июня с 09.00 до 14.00 часов вводится временное ограничение движения на ул. Планерная (от ул. Отрадная до ул. Парашютная).

Также 29 июня с 10.00 до 18.00 часов изменится направление одностороннего движения по ул. Советской (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина) и ул. Воронина (от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова).

Кроме того, 28 июня ограничат и движение морского общественного транспорта с 9.00 до 13.00.

ВАЖНО

Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с пл. Нахимова и с пл. Захарова.

Кроме того, 29 июня с 06.00 до 19.00 переносятся места посадки и высадки пассажиров катерного сообщения с Графской пристани в Артиллерийскую бухту.

ИСТОЧНИК KP.RU