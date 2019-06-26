День крымскотатарского флага в Белогорском районе отметят автопробегом
В среду, 26 июня, в 15.00 в Белогорском районе стартует праздничный автопробег, посвященный Дню крымскотатарского флага.
Сбор участников будет проходит у Белой скалы, вдоль трассы «Таврида».
- Автопробег будет двигаться по центральной автомагистрали, после въезда в Симферополь маршрут движения автопробега: проспект Победы, объездная дорога вдоль торгового центра "ФМ" и выставочного центра "Коннект Центр", улица Киевская, площадь Московская, улица Киевская, улица Толстого до парка им. Ю. А. Гагарина, - рассказал начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Ислям Усеинов.
Он добавил, что в Гагаринском парке крымской столицы пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы.
Также там состоится флешмоб, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и литературы, демонстрация национальных павильонов и работа детских аниматоров.
Начало мероприятия в 17.30 в районе "Трех Граций".
ИСТОЧНИК KP.RU