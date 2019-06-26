День крымскотатарского флага в Белогорском районе отметят автопробегом

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-26T12:17:59+03:00

Дальше участники проследуют в Симферополь

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В среду, 26 июня, в 15.00 в Белогорском районе стартует праздничный автопробег, посвященный Дню крымскотатарского флага.

Сбор участников будет проходит у Белой скалы, вдоль трассы «Таврида».

- Автопробег будет двигаться по центральной автомагистрали, после въезда в Симферополь маршрут движения автопробега: проспект Победы, объездная дорога вдоль торгового центра "ФМ" и выставочного центра "Коннект Центр", улица Киевская, площадь Московская, улица Киевская, улица Толстого до парка им. Ю. А. Гагарина, - рассказал начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Ислям Усеинов.

Он добавил, что в Гагаринском парке крымской столицы пройдет концерт, в котором примут участие творческие коллективы.

Также там состоится флешмоб, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и литературы, демонстрация национальных павильонов и работа детских аниматоров.

Начало мероприятия в 17.30 в районе "Трех Граций".

ИСТОЧНИК KP.RU