Администрация Ялты начала проверку по факту установки забора с "колючкой" вдоль Южнобережного шоссе
Администрация Ялты начала проверку по факту строительства забора с колючей проволокой вдоль шоссе возле села Оползневое на Южном берегу Крыма.
Возведение этого забора вызвало настоящий бум в соцсетях. Несмотря на невероятное количество возмущенных комментариев от крымчан, строительство, по данным ForPost, продолжается.
- Проверка будет длиться до получения всех необходимых документов, которые мы запросили. Дней десять. Тогда будет понимание, что к чему, есть ли вообще документы или нет, - приводит издание слова начальника департамента муниципального контроля Ялты Руслана Осипчука.
Как отметил чиновник, если строители не предоставят бумаги, то администрация выпишет предписание о приостановке работ. Если же документы на установку забора есть, то власти тщательно их изучат.
- Будем разбираться: кто, что и на каком основании им выдавал, - заключил Осипчук.
ИСТОЧНИК KP.RU