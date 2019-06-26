Администрация Ялты начала проверку по факту установки забора с "колючкой" вдоль Южнобережного шоссе

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-26T19:06:17+03:00

У строителей есть еще 10 дней, чтобы предоставить бумаги

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Администрация Ялты начала проверку по факту строительства забора с колючей проволокой вдоль шоссе возле села Оползневое на Южном берегу Крыма.

Возведение этого забора вызвало настоящий бум в соцсетях. Несмотря на невероятное количество возмущенных комментариев от крымчан, строительство, по данным ForPost, продолжается.

- Проверка будет длиться до получения всех необходимых документов, которые мы запросили. Дней десять. Тогда будет понимание, что к чему, есть ли вообще документы или нет, - приводит издание слова начальника департамента муниципального контроля Ялты Руслана Осипчука.

Как отметил чиновник, если строители не предоставят бумаги, то администрация выпишет предписание о приостановке работ. Если же документы на установку забора есть, то власти тщательно их изучат.

- Будем разбираться: кто, что и на каком основании им выдавал, - заключил Осипчук.

ИСТОЧНИК KP.RU