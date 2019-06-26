2019-06-26T19:22:40+03:00
Общество

В Симферополе 27 июня частично отключат свет на 10 улицах

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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27 июня, в столице Республики Крым намечается плановая "отключка": на части улиц пропадет электричество. Электричество пропадет с 8.00 до 17.00.

В ГУП "Крымэнерго" сообщают, что временное прекращение подачи электричества связано с ремонтными работами различного оборудования для передачи энергии.

И так, где в Симферополе не будет электричества:

улица Макаревича, 42-48(чет), 29-33(нечет);

улица Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);

улица Харьковская, 89-100;

переулок. Планеристов, 2-14(чет), 1-5(нечет), 13-15(нечет);

улица Широкая, 40-60(чет), 53а-67 (нечет);

улица Станционная, 2-38(чет), 1-35(нечет);

улица Новая, 40-62(чет), 23-45(нечет);

улица Леси Украинки, 125;

улица Проводников, 61;

улица Азовская, 30-60(чет), 33-71(нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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