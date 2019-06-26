В Симферополе 27 июня частично отключат свет на 10 улицах
27 июня, в столице Республики Крым намечается плановая "отключка": на части улиц пропадет электричество. Электричество пропадет с 8.00 до 17.00.
В ГУП "Крымэнерго" сообщают, что временное прекращение подачи электричества связано с ремонтными работами различного оборудования для передачи энергии.
И так, где в Симферополе не будет электричества:
улица Макаревича, 42-48(чет), 29-33(нечет);
улица Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);
улица Харьковская, 89-100;
переулок. Планеристов, 2-14(чет), 1-5(нечет), 13-15(нечет);
улица Широкая, 40-60(чет), 53а-67 (нечет);
улица Станционная, 2-38(чет), 1-35(нечет);
улица Новая, 40-62(чет), 23-45(нечет);
улица Леси Украинки, 125;
улица Проводников, 61;
улица Азовская, 30-60(чет), 33-71(нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU