В Севастополе взорвали 50-килограммовую авиабомбу

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-27T07:58:23+03:00

Снаряд уничтожили на месте. Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

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В Севастополе пиротехники уничтожили авиабомбу SD-50. Это боеприпас в комплекте с взрывателем AB-1 нашли в селе Нахаловка Нахимовского района.

- Авиабомба SD-50 предназначалась для поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны весил 50 кило, радиус разлета осколков при подрыве свыше 500 метров. Пиротехники, изучив находку, решили ее «не тревожить» и взорвать там, где нашли.

Предприняли все меры безопасности: засыпали боеприпас грунтом, вырыли предохранительную траншею, перекрыли газовые, электрические и водные коммуникаций, проходящие рядом. Эвакуировали на всякий случай и обитателей ближайших домов, оцепили место уничтожения авиабомбы.

Громкое "ба-бах" огласило окрестности: операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU