Погода в Крыму 27 июня: без осадков и тепло до +32
27 июня, в четверг, на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. А вот, дождя, как обещали синоптики, не будет.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 30…32º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
Вода в Черном море прогрелась до +26°.
ИСТОЧНИК KP.RU