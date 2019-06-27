2019-06-27T06:03:46+03:00
Общество

Погода в Крыму 27 июня: без осадков и тепло до +32

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море прогрелась до +26°.Вода в Черном море прогрелась до +26°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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27 июня, в четверг, на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. А вот, дождя, как обещали синоптики, не будет.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 30…32º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Вода в Черном море прогрелась до +26°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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