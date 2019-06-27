2019-06-27T09:53:46+03:00
Происшествия

В Крыму за одни сутки утонули 2 человека

Несчастные случаи произошли на пляже в Сакском районе и возле Алушты
Галина КОВАЛЕНКО
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Мужчина погиб на диком пляже в Поповке.Мужчина погиб на диком пляже в Поповке.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Только за один день, в Крыму два человека лишились жизни, отдыхая на воде

- В селе Поповка Сакского района, на необорудованном пляже в воде в 150 метрах от берега обнаружено тело 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

На диком пляже в поселке Утес , что в окрестностях Алушты, спасатели вытащили из воду тело 50-летнего мужчины, а 53-летнюю женщину удалось спасти. Сотрудники чрезвчайного ведомства отмечают, что ЧП на Южном берегу Крыма произошло, когда на море был шторм в 4 балла.

Всего с начала 2019 года на воде случилось 10 происшествий, которые унесли жизни 7 взрослых и детей.

В прошлом году за такой промежуток времени было зарегистрировано чуть больше трагедий - погибло 9 человек..

ИСТОЧНИК KP.RU

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