«Из каждого ящика патроны достаем!»: В квартире пиротехника-самоучки из Севастополя провели обыск
Жителя Севастополя обвинили в незаконном изготовление и хранение взрывчатых веществ. Сотрудники ФСБ обнаружили в его квартире настоящую химическую лабораторию: скляночки, баночки с различными химикатами, перегонные кубы и большое количество старых, видимо времен Великой Отечественной войны, боеприпасов.
- Из каждого ящика патроны достаем! – констатировали факт сотрудники спецслужбы, проводившие обыск.
Пиротехник-самоучка из Севастополя сядет в тюрьму на два года.Обвиняемый устроил в своей квартире настоящую химическую лабораторию. Видео: пресс-службой УФСБ России по РК и г. Севастополю! другой источник
Пресс-служба Ленинского районного суда города Севастополя сообщает, что обвиняемый незаконно изготовил взрывчатое вещество в виде смеси тротила, гексогена, аммиачной селитры и уротропина. Так же житель Севастополя собрал самодельное осколочно-фугасное взрывное устройство, которое начинил 3 кило тротила и кусками металлического прута и арматуры.
Ленинский районный суд приговорил пиротехника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 110 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU