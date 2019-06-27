2019-06-27T13:10:36+03:00
Происшествия

«Из каждого ящика патроны достаем!»: В квартире пиротехника-самоучки из Севастополя провели обыск

Нарушителя закона суд оштрафовал на 110 тысяч рублей и лишил на два года свободы [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителя Севастополя задержали и осудили. Фото: пресс-службой УФСБ России по РК и г. СевастополюЖителя Севастополя задержали и осудили. Фото: пресс-службой УФСБ России по РК и г. Севастополю
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Жителя Севастополя обвинили в незаконном изготовление и хранение взрывчатых веществ. Сотрудники ФСБ обнаружили в его квартире настоящую химическую лабораторию: скляночки, баночки с различными химикатами, перегонные кубы и большое количество старых, видимо времен Великой Отечественной войны, боеприпасов.

- Из каждого ящика патроны достаем! – констатировали факт сотрудники спецслужбы, проводившие обыск.

Пиротехник-самоучка из Севастополя сядет в тюрьму на два года.Обвиняемый устроил в своей квартире настоящую химическую лабораторию. Видео: пресс-службой УФСБ России по РК и г. Севастополю! другой источник

Пресс-служба Ленинского районного суда города Севастополя сообщает, что обвиняемый незаконно изготовил взрывчатое вещество в виде смеси тротила, гексогена, аммиачной селитры и уротропина. Так же житель Севастополя собрал самодельное осколочно-фугасное взрывное устройство, которое начинил 3 кило тротила и кусками металлического прута и арматуры.

Ленинский районный суд приговорил пиротехника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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