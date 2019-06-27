Грузовик наехал на полицейского в Белогорском районе
Вечером 26 июня на трассе Феодосия-Симферополь грузовик наехал на сотрудника дорожной полиции. Полицейский был при исполнении, и обеспечивал безопасность дорожного движения.
- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выполнил знак инспектора ДПС «Внимание» и не остановился, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Полицейский выжил, но получил легкие травмы спины и ног, с которыми его отвезли в больницу.
В ведомстве отметили, что в МВД уже проводят проверку, которая установит степень виновности водителя грузовика, и все обстоятельства произошедшего.
Также в дорожной полиции напоминают, что в связи с увеличенным потоком автомобилей в курортный сезон водителям нужно внимательнее следить за ситуацией на дороге, и неукоснительно выполнять все требования сотрудников ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU