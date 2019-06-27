2019-06-27T14:41:24+03:00
Общество

Грузовик наехал на полицейского в Белогорском районе

Пострадавший выжил и попал в больницу
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Полицейский попал под грузовик в КрымуПолицейский попал под грузовик в КрымуФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Вечером 26 июня на трассе Феодосия-Симферополь грузовик наехал на сотрудника дорожной полиции. Полицейский был при исполнении, и обеспечивал безопасность дорожного движения.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выполнил знак инспектора ДПС «Внимание» и не остановился, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейский выжил, но получил легкие травмы спины и ног, с которыми его отвезли в больницу.

В ведомстве отметили, что в МВД уже проводят проверку, которая установит степень виновности водителя грузовика, и все обстоятельства произошедшего.

Также в дорожной полиции напоминают, что в связи с увеличенным потоком автомобилей в курортный сезон водителям нужно внимательнее следить за ситуацией на дороге, и неукоснительно выполнять все требования сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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