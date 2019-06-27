От телефона до чугунной ванны: вор из Красноперекопска крал все, что плохо лежит
Одни идут на грабеж по нужде, другие тащат все, что плохо лежит. Одного из таких задержали полицейские из Красноперекопска. Вор попался на том, что залез в гараж к своему же приятелю. Он вытащил видеорегистратор, музыкальную колонку, скороварку, мобильный телефон и многое по мелочи.
Потерпевший в заявлении полиции прямо указал кто вор, и попросил стражей порядка принять меры, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
После задержания оказалось, что 38-летний мужчина любил прикарманить чужое. К примеру, доказана его вина в угоне машины - мужчина решил прокатиться на чужом автомобиле, который оказался открытым. У своего соседа пенсионера он вынес 5500 рублей, а у бывшей сожительницы - чугунную ванну. Всего на счету вора 7 преступлений.
- От подозреваемого поступили явки с повинной, свою вину он признал полностью, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму
Максимальный срок, который теперь грозит клептоману - до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU