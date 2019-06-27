2019-06-27T16:37:44+03:00
Происшествия

От телефона до чугунной ванны: вор из Красноперекопска крал все, что плохо лежит

На совести мошенника следователи насчитали 7 преступлений
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Одни идут на грабеж по нужде, другие тащат все, что плохо лежит. Одного из таких задержали полицейские из Красноперекопска. Вор попался на том, что залез в гараж к своему же приятелю. Он вытащил видеорегистратор, музыкальную колонку, скороварку, мобильный телефон и многое по мелочи.

Потерпевший в заявлении полиции прямо указал кто вор, и попросил стражей порядка принять меры, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

После задержания оказалось, что 38-летний мужчина любил прикарманить чужое. К примеру, доказана его вина в угоне машины - мужчина решил прокатиться на чужом автомобиле, который оказался открытым. У своего соседа пенсионера он вынес 5500 рублей, а у бывшей сожительницы - чугунную ванну. Всего на счету вора 7 преступлений.

- От подозреваемого поступили явки с повинной, свою вину он признал полностью, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму

Максимальный срок, который теперь грозит клептоману - до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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