В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-27T20:56:58+03:00

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В Алуште городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя села Лучистое. Его обвиняли в организации опасных для жизни и здоровья граждан туров на джипах.

- Установлено, что осужденный организовал прогулки на джипе, не пройдя технический осмотр и не застраховав гражданскую ответственность владельца транспортного средства как перевозчик пассажиров. При этом эксплуатируемый автомобиль имел технические неисправности, а его владелец – медицинские противопоказания к вождению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчине вынесли приговор согласно которому он должен будет провести 160 часов на общественных обязательных работах. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора, по которому мужчину лишили права управления транспортом. Причиной послужило то, что подсудимый состоит на учете в связи с излишней любовью к алкоголю.

Напомним, с 2019 года каждый водитель желающий водить экскурсии на джипах обязан иметь стаж не меньше трех лет, а также личный идентификационных бейдж и паспорт маршрута. Кроме того, экскурсионные машины обязаны проходить постоянный технический осмотр, и быть оборудованы ремнями безопасности и детскими креслами. Нарушителям грозит наказание - от крупного штрафа до конфискации автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU