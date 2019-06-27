2019-06-27T19:39:22+03:00
Общество

Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть

Плановая тренировка проходит с участием морской авиации
Галина КОВАЛЕНКО
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Сторожевой корабль «Пытливый» находится на морском военном полигоне.Сторожевой корабль «Пытливый» находится на морском военном полигоне.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» начали учения на морском полигоне.

- «Адмирал Макаров» отработал организацию полетов вертолета Ка-27ПЛ с выполнением элементов посадки и взлета с палубы, как в дрейфе, так и на ходу корабля, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. - Всего было выполнено порядка 30 циклов взлет-посадка.

Сторожевой корабль«Пытливый» занялся артиллерийскими стрельбами, а также провел учение по ПВО. Самолеты «противника», в роли которых выступили самолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха. Моряки смогли найти и уничтожить воздушные мишени - светящиеся авиационные бомбы САБ-250.

Военные моряки из Севастополя отдали должное, таким элементам подготовки, как борьба за живучесть и управление поврежденным кораблем, противоминная защита, охрана и оборона кораблей при стоянке на открытом рейде и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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