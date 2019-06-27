В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-27T19:44:45+03:00

Сейчас он находится в пожарном ангаре в селе Гончарное

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Севастопольские чиновники хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского (русский инженер, писатель.- Прим.ред.). Сейчас памятник находится в пожарном ангаре в селе Гончарное.

Раньше он находился на площадке Ласпинского перевала, но в 2016 году оттуда был обрушен сильным ветром.

Позже стало известно, что барельеф цел и находится в Орлиновском лесничестве. Далее им должны были заняться чиновники.

Но вот памятник до сих пор не установили на прежнее место.

Как рассказал лесничий Чернореченского участкового лесничества (барельеф сейчас находится там) Максим Пуцак, и за все эти годы за ним никто не приходил.

- Мне сказали, он упал и его просто к нам привезли, чтобы не украли. Лежит у нас на хранении, проблем нет, пусть обращаются, я отдам,- отметил он, передает ForPost.

Кстати, с такой инициативой к правительству города-героя хочет обратиться глава постоянного комитета заксобрания города по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

ИСТОЧНИК KP.RU