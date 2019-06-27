В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках

СЕГОДНЯ 19:52 2019-06-27T20:11:31+03:00

Электричества не будет весь день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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В пятницу, 28 июня, в некоторых районах Симферополя на несколько часов пропадет свет. Время отключения с 8.00 до 17.00. По информации ГУП РК «Крымэнерго» из-за ремонтных работ останется без электротока часть домов и зданий на 12 столичных улицах и переулках.

Где в Симферополе отключат электричество:

улица Генова, 38, 21-33(нечет);

улица Москалева, 49;

переулок Проводников, 22-60(чет), 33-61(нечет);

улица Генерала Телегина, 2, 3-7(нечет);

улица Индустриальная, 2-26(чет), 1-35(нечет);

улица Красного креста, 4-8(чет), 1-7(нечет);

улица Дзюбанова, 24/37, 43;

улица Спера, 24-66 (чет), 37-53 (нечет);

переулок Индустриальный 1-9,41 (нечет);

улица Эскадронная, 16, 15-23(нечет);

улица Калинина, 20-40 (чет), 33-45 (нечет);

улица Чернышевского, 36-44 (чет), 37- 47 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU