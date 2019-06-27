2019-06-27T20:39:12+03:00
Звезды

Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили

А теперь полуостров, по мнению дрессировщика, вступил в период бурного развития
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Известный артист, дрессировщик Юрий Куклачев удивился изменениям, которые происходят в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ.

- Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно. Было больно смотреть, когда потом всё достояние оказалось разрушено. Но вот уже четвёртый раз мы едем в Крым, и меня просто поражает, как быстро всё меняется, всё делается, - сказал Куклачев в интервью Крымской газете.

Особенно артиста поразил Крымский мост и трасса "Таврида". Юрий Куклачев отметил, что раньше в Крыму был застой, а теперь наступил период бурного, динамичного развития. Дрессировщика впечатлил Севастополь.

- Меня просто потряс Севастополь. Там собрались люди, которые хотят изменений и не ленятся предпринимать для этого конкретные шаги. А люди, все крымчане, меня просто удивляют, - заявил Куклачев.

Он подчеркнул, что многие жители полуострова - патриоты, которые не собираются уезжать и вкладывать свои деньги в развитие зарубежных стран.

- Крым – это же сказочное место! Какая Испания, Италия, у нас все есть! - заключил артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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