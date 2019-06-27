2019-06-27T20:52:21+03:00
Общество

Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы

Пока у администрации нет возможности провести полноценный конкурс
Александра КОРШУНОВА
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Все будет происходить поэтапноВсе будет происходить поэтапноФото: "КП" Архив
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На симферопольских улицах еще некоторые время будут ездить старые автобусы. Это связано с тем, что администрация столицы пока не может провести полноценный конкурс.

На это требует финансирование из местного бюджета.

- Сейчас мы заключаем временные договора с перевозчиками. Методами разговоров убеждаем их менять подвижной состав. Те, которые слышат, берут в лизинг и закупают автобусы, - рассказала начальник управления транспорта и связи города Анастасия Лавринова.

Она отметила, что все происходит поэтапно.

Но те перевозчики, которые не будут менять подвижной состав, работать не будет, передает «КИА».

- Обновление происходит точечно: поэтапно и ежемесячно, - резюмировала Лавринова.

Напомним, с 1 июля в троллейбусах Симферополя, Ялты и Алушты подорожает проезд. Теперь за проезд придется платить 17 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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