Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
На симферопольских улицах еще некоторые время будут ездить старые автобусы. Это связано с тем, что администрация столицы пока не может провести полноценный конкурс.
На это требует финансирование из местного бюджета.
- Сейчас мы заключаем временные договора с перевозчиками. Методами разговоров убеждаем их менять подвижной состав. Те, которые слышат, берут в лизинг и закупают автобусы, - рассказала начальник управления транспорта и связи города Анастасия Лавринова.
Она отметила, что все происходит поэтапно.
Но те перевозчики, которые не будут менять подвижной состав, работать не будет, передает «КИА».
- Обновление происходит точечно: поэтапно и ежемесячно, - резюмировала Лавринова.
Напомним, с 1 июля в троллейбусах Симферополя, Ялты и Алушты подорожает проезд. Теперь за проезд придется платить 17 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU