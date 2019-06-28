Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-28T08:15:04+03:00

По всему полуострову пройдут дожди Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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В пятницу, 28 июня, на Крымском полуострове в связи с приходом холодного циклона ожидаются ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. По всему Крыму возможно понижение температуры воздуха до 20 -25 градусов.

- В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем достигнет 26 -28º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, утром и днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха днем дойдет до 26 градусов

На Южном берегу Крыма также ожидается небольшой дождь, гроза; утром и днем дожди, местами сильные ливни, грозы , град, шквал 20-25 м/с. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Местами воздух прогреется 29°.

В Керчи также переменная облачность. Утром и днем кратковременный ливневый дождь, местами гроза, град. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится на уровне 26-27 градусов.

Температура воды в Черном море до +27°.

ИСТОЧНИК KP.RU