Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-28T09:09:19+03:00

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Прокуратура Ленинского района города Севастополя добилась наказания для 29 -летнего местного жителя за унижение человеческого достоинства в Интернете.Известно, что нарушитель писал оскорбительные комментарии и высказывания в социальных сетях:

- Установлено, что мужчина в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарий, в содержании которого имеются высказывания, направление на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, - сообщили в пресс -службе прокуратуры Севастополя.

Сотрудники прокуратуры возбудили на севастопольца дело об административном правонарушении, после чего направили материалы в суд. В свою очередь Гагаринский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, и назначил мужчине штраф -10 тысяч рублей.

Напомним, недавно житель Алушты получил почти 2 года тюрьмы и 60 тысяч штрафа за экстремистские высказывания и изготовление взрывчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU