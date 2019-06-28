В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-28T10:38:59+03:00

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На Керченском шоссе, которое в Феодосии, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали мотоцикл «Kawasaki» и грузовой автомобиль «TATРA».

- К сожалению, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

ДТП произошло на оживленной трассе. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудникам чрезвычайного ведомства ничего не оставалось, как только вытащить тело погибшего из-под колес грузового автомобиля. Помощь врачей "Скорой помощи" не понадобилась, к сожалению. Также крымские спасатели сделали все, чтобы исключить возгорание на месте трагедии.

МЧС напоминает автомобилистам о том, что нельзя лихачить на дорогах, тем более на горных, нужно быть очень внимательными при обгоне или повороте, обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU