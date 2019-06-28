2019-06-28T11:09:43+03:00
Звезды

До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей

Это стало возможно благодаря государственной поддержке
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Новые кинозалы откроют в крымской столицеНовые кинозалы откроют в крымской столицеФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Крыму до конца года планируют открыть 7 новых кинозалов.При этом шесть из них будут открыты в Симферополе. Учреждение "Мир Кино", как победитель Федерального фонда поддержки отечественного кинематографа, получит средства из бюджета на модернизацию крымских кинозалов:

- На каждый кинозал предоставляется до 5 миллионов рублей на безвозвратной основе. 50% киносеансов в квартал обязательно должны быть отведены отечественным кинофильмам, - сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Как отметили в ведомстве, всего за последние 4 года на модернизацию и открытие 27 кинозалов по всему Крыму было выделено 132 миллиона рублей.

Специалисты Минкульта считают, что обновление старых и открытие новых кинозалов позволит улучшить и разнообразить репертуар кинотеатров, поднять качество обслуживания и привлечь в кинотеатры новых зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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