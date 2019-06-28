2019-06-28T11:47:40+03:00
Общество

В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города

Прокуратура требует устранить нарушения
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Артбухта - главная бухта СевастополяАртбухта - главная бухта СевастополяФото: Анастасия ЖУКОВА
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Севастопольская природоохранная прокуратура выяснила, что местный водоканал сбрасывает неочищенные воды из ливневой канализации в море в районе пляжа "Хрустальный". ТГрязная вода льется прямо в акваторию Артиллерийской бухты (Артбухты) - любимого места отдыха севастопольцев и гостей города. Именно там находится большинство кафе, ресторанов, оттуда уходят прогулочные катера, а также катера и паромы, доставляющие горожан на Северную сторону.

- В районе пляжа Хрустальный располагается сбросный коллектор ливневых сточных вод, который находится на балансе ГУП «Водоканал» и принят с 2017 года в хозяйственное ведение предприятия. Очистные сооружения на ливневом коллекторе отсутствуют,- сообщила пресс -служба Севастопольской прокуратуры.

В ведомстве отдельно отметили, что подобная ситуация нарушает конституционные права граждан на здоровую окружающую среду, а также серьезно вредит экологической обстановке. Сейчас прокуратура подала иск в суд на предприятие и потребовала устранить все нарушения и немедленно прекратить сброс стоков в Артбухту. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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