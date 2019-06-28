В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-28T14:48:59+03:00

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В Керчи 14-летнюю девочку избила толпа подростков. Ее мама рассказала ГТРК "Таврида", что ребенка били ее одноклассники и их приятели, в числе нападавших были и девушки.

Инцидент произошел на территории заброшенного детского сада. Ксению избивали и снимали все на мобильные телефоны.

Конфликт с одноклассниками у нее был давно, Ксюшу дразнили из-за очков.

- Ксюша рассказывала, эта девочка, одноклассница, ей часто говорила: «Ты не такая как все, не ходи сюда». У нее был конфликт, а одноклассница Влада её защищала. Дочь замкнутая – у нее друзей толком не было. Стесняется очков – у нее очень толстые линзы, - сетует мама.

При этом классный руководитель уверяет: никаких тревожных знаков, по которым можно предугадать подобную ситуацию, в коллективе он не замечал.

Сейчас школьница лежит в нейрохирургическом отделении городской больницы.

- Врачи говорят, что избиение ребенка спровоцировало новый рецидив болезни вплоть до инвалидности, - рассказала мама.

МВД уже проводит проверку по факту инцидента, круг участников конфликта определен, следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU