2019-06-28T15:34:31+03:00
Происшествия

Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей

Все участники дела сели в СИЗО [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи накрыли преступную группу, организовавшую сеть подпольных казино. Ущерб от преступления составил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее по материалам оперативных сотрудников ФСБ и МВД следователи возбудили уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр, однако теперь любители зарабатывать на азартных играх получили еще одну статью - организация преступного сообщества и участие в нем (по ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).

- Основным видом деятельности преступного сообщества являлись организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования вне игровой зоны, - рассказали в СКР.

Фигурантов дела заключили под стражу.

Напомним, по материалам МВД и ФСБ также накрыли онлайн-казино в Севастополе.

В Крыму накрыли сеть подпольных казино.Незаконные игровые клубы закрыли, а 15 подозреваемых задержали. Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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