"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-28T15:52:13+03:00

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Жители городов и поселков Южного берега Крыма нашли новый способ подзаработать - на автомобилистах.

Как пишет Крымское информационное агентство, местные занимают места, где можно припарковать машину, а потом пытаются продать клочок земли за деньги туристам, которые ищут, где же поставить автотранспорт.

- Приехали к Массандровскому дворцу, а мест для автомобиля нет. Тут появляются хозяева некоторых автомобилей, которые готовы за деньги уступить парковочное место, - возмущаются граждане в социальных сетях. - Да, мест мало, мы готовы заплатить, но только легально!

По словам отдыхающих, особенно популярны у "предпринимателей" памятники истории и культуры вроде Массандровского дворца, которые привлекают сотни туристов.

Люди требуют от правоохранительных органов вмешаться и приструнить "бизнесменов".

ИСТОЧНИК KP.RU