"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Жители городов и поселков Южного берега Крыма нашли новый способ подзаработать - на автомобилистах.
Как пишет Крымское информационное агентство, местные занимают места, где можно припарковать машину, а потом пытаются продать клочок земли за деньги туристам, которые ищут, где же поставить автотранспорт.
- Приехали к Массандровскому дворцу, а мест для автомобиля нет. Тут появляются хозяева некоторых автомобилей, которые готовы за деньги уступить парковочное место, - возмущаются граждане в социальных сетях. - Да, мест мало, мы готовы заплатить, но только легально!
По словам отдыхающих, особенно популярны у "предпринимателей" памятники истории и культуры вроде Массандровского дворца, которые привлекают сотни туристов.
Люди требуют от правоохранительных органов вмешаться и приструнить "бизнесменов".
ИСТОЧНИК KP.RU