Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-28T16:10:55+03:00

Голубое топливо еще не запустили, а платежки уже пришли

Изменить размер текста: A A

Жители Севастополя начали получать платежные квитанции за газ, которого у них нет. Трубы подведены, но голубое топливо по ним еще не пустили. Зато счета выслать не забыли!

В ПАО «Севастопольгаз» оправдываются: извините, технический сбой.

- Мы должны всех потребителей перелить в единую российскую систему ГИС „ЖКХ”. Казанская фирма поставила нам для этого новую программу, - сказал изданию ForPost замдиректора предприятия Илья Авласевич. - В связи с этой пуско-наладкой программы, может быть, ушли платежки.

Илья Авласевич заверил, что платить по этим квитанциям ничего не нужно, и пообещал, что уже в следующем месяце работу системы отладят.

- Приносим извинения за технический сбой,. Наш подрядчик, который делал эту программу, не совсем до конца выполнил свои обязательства, - заключил замдиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU