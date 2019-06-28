Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
Жители Севастополя начали получать платежные квитанции за газ, которого у них нет. Трубы подведены, но голубое топливо по ним еще не пустили. Зато счета выслать не забыли!
В ПАО «Севастопольгаз» оправдываются: извините, технический сбой.
- Мы должны всех потребителей перелить в единую российскую систему ГИС „ЖКХ”. Казанская фирма поставила нам для этого новую программу, - сказал изданию ForPost замдиректора предприятия Илья Авласевич. - В связи с этой пуско-наладкой программы, может быть, ушли платежки.
Илья Авласевич заверил, что платить по этим квитанциям ничего не нужно, и пообещал, что уже в следующем месяце работу системы отладят.
- Приносим извинения за технический сбой,. Наш подрядчик, который делал эту программу, не совсем до конца выполнил свои обязательства, - заключил замдиректора.
ИСТОЧНИК KP.RU