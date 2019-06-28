Угрожали расправой, избивали и требовали передать 300 тысяч рублей : На скамью подсудимых сядут 3 жителей Севастополя

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-28T17:21:01+03:00

Сотрудники следственного комитета раскрыли дело о похищении в Севастополе. Фото: Пресс -служба СК в г. Севастополе

В довесок у одного из мужчин нашли взрывчатку

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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю завершили расследование уголовного дела в отношении троих севастопольцев,в возрасте от 23 до 33 лет, которых обвиняют крупном вымогательстве с применением насилия, и похищении человека с применением оружия.

- 20 мая 2018 года года трое приятелей решили выбить, как они посчитали, имеющийся перед ними долг с одного знакомого. Вечером того же дня под предлогом срочного разговора они выманили мужчину из дома и, угрожая пистолетом, поместили в автомобиль, - сообщили в Следственном комитете Севастополя.

Следователи выяснили, что преступники хотели выбить из товарища 300 тысяч рублей. Но у мужчины не оказалось таких денег. Тогда его избили и заставили написать расписку на 100 тысяч рублей каждому из похитителей.

Однако сотрудникам полиции быстро удалось выйти на злоумышленников - двое из них ранее имели судимости за хранение наркотиков.А у одного из троицы в гараже обнаружилась тротиловая шашка. Теперь преступникам грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU