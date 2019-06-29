Сухо, но не слишком жарко: Погода в Крыму на 29 июня

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-29T09:16:21+03:00

Температура воды в Черном и Азовском морях 24-26 градусов - идеально для купания! Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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На большей части Крымского полуострова 29 июня будет сухо, но не очень жарко — днем воздух прогреется максимум до 25 градусов.

В Симферополе без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью +13…15, днем +22…24.

В Севастополе переменная облачность – утром возможен кратковременный дождь, Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет +23…25 градусов.

- На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +23…25, - сообщает крымский гидрометцентр.

В Керчи синоптики тоже не обещают дождя, а температура воздуха днем + 23…25.

Оба крымских моря идеально прогрелись для купания: в прибрежных районах Черного моря температура воды + 24-26, в Азовском море и Керченском проливе +25.

ИСТОЧНИК KP.RU