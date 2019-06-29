В районе аэропорта «Симферополь» изменилась схема движения транспорта
В районе нового аэропорта «Симферополь» изменилась схема движения транспорта.
Теперь автомобилям и автобусам, которые едут со стороны Симферополя, нужно поворачивать к аэропорту, а затем двигаться прямо в направлении Евпатории.
Транспорт в обратном направлении должен съезжать в районе аэропорта — на разворотном кольце, а затем уже ехать в Симферополь
Транспортная схема изменилась в связи с тем, что рабочие соединили трассу Симферополь -Евпатория и подъездную дорогу к аэропорту.
- Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками, установленными на данном участке в соответствии со схемой дорожного движения, - предупреждают в Минтрансе Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU