2019-06-30T08:08:33+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 30 июня

В некоторых районах возможны дожди
Александра КОРШУНОВА
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Температура воздуха днем 25 градусовТемпература воздуха днем 25 градусовФото: "КП" Архив
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В Симферополе 30 июня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…14 градусов, а днем 23…25 градусов.

В Севастополе в воскресенье переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью и утром небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.

В Керчи 30 июня переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 24…26°.

Напомним, на полуострове до 2 июля объявлено штормовое предупреждение.

А в некоторых регионах Крыма до 2 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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