1 июля в аэропорту «Симферополь» состоится танцевальный флешмоб и откроется фотозона

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-30T11:06:26+03:00

Флешмобы в аэропорту крымской столицы не редкость. Фото: пресс-служба воздушной гавани

Изменить размер текста: A A

В симферопольском аэропорту 1 июля пройдет танцевальный флешмоб и откроется фотозона. Это будет сделано в поддержку проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Этот туристический маршрут включает в себя путешествие по тем местам, где раньше находилось Боспорское царство. Туда входят 10 городов в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму.

Он начнет работать уже в этом году.

- Во время флешмоба ансамбль танца «Ритм» исполнит хореографическую композицию «Греческий танец», а «Данс-колледж» станцует «Сиртаки», - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

А в холле терминала сделают фотозону. Там все желающие смогут сфотографироваться в античных декорациях и костюмах.

Напомним, в мае в аэропорту крымской столицы прошел танцевальный флешмоб. Около 150 человек исполняли различные классические танцы в течение получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU