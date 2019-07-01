Погода в Крыму на 1 июля: ветер и тепло до + 28

СЕГОДНЯ 05:57 2019-07-01T05:57:42+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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1 июля, в понедельник в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. Хотя в целом погода, как обещают синоптики, будет приличной и симпатичной.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма днем без осадков. Температура воздуха днем 24…26°.

В Керчи переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днем 24…26°.

Черное море уже теплое, как парное молоко: вода в Феодосии 25°, Алуште 23°, Ялте 24° и Севастополе 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU