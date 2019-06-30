2019-06-30T15:36:42+03:00
Общество

На некоторых улицах Симферополя 1 июля отключат свет

Ограничение продлится с 8.00 до 17.00
Александра КОРШУНОВА
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Это связано с заменой опорЭто связано с заменой опорФото: Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 1 июля, некоторые улицы Симферополя останутся без света. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением внеплановых ремонтных работ.

Специалисты будут заменять опоры по улице Локомотивная, 10.

Света не будет с 8.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Генова 38 (чет), 21-33 (нечет)

ул. Москалева 49 (нечет)

пер. Проводников 22-60 (чет), 33-61 (нечет)

ул. Генерала Телегина 2 (чет), 3-7 (нечет)

ул. Индустриальная 2-26 (чет), 1-35 (нечет)

ул. Красного креста 4-8 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Дзюбанова 24/37 43

ул. Спера 24-66 (чет), 37-53 (нечет)

пер. Индустриальный 1-9,41 (нечет)

ул. Эскадронная 16 (чет), 15-23 (нечет)

ул. Калинина 20-40 (чет), 33-45 (нечет)

ул. Чернышевского 36-44 (чет), 37-47 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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