Парящие в небе: В аэропорту «Симферополь» прошел летний споттинг
В симферопольском аэропорту прошел летний споттинг. В нем приняли участие три десятка фотографов.
Фотографы смогли запечатлеть взлеты и посадки более 50 авиарейсовФото: Юрий ЮГАНСОН
Профессионалы смогли сфотографировать взлеты и посадки более 50 авиарейсов.
Завораживающее зрелище парящих в небе самолетовФото: Юрий ЮГАНСОН
- В объективы попали самолеты Embraer, Bombardier, Airbus, Boeing, включая широкофюзеляжные B777 и B747, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Он стартовал в аэропорту в 11.00Фото: Юрий ЮГАНСОН
Споттинг проходил с 11.00 до 20.30.
Он стартовал в аэропорту в 11.00Фото: Юрий ЮГАНСОН
По итогам споттинга будет проведен конкурс, и авторы лучших фотографий получат сертификат на перелет от «Азимута», монопод и сувениры от Smartavia, набор сувенирной продукции от «Уральских авиалиний», подарки и экскурсию.
Следующий споттинг пройдет в аэропорту осеньюФото: Юрий ЮГАНСОН
СПРАВКА «КП»
Споттинг - вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU