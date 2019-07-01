Парящие в небе: В аэропорту «Симферополь» прошел летний споттинг

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-01T09:29:08+03:00

По итогам споттинга будет проведен конкурс Фото: Юрий ЮГАНСОН

Он собрал три десятка фотографов

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В симферопольском аэропорту прошел летний споттинг. В нем приняли участие три десятка фотографов.

Фотографы смогли запечатлеть взлеты и посадки более 50 авиарейсовФото: Юрий ЮГАНСОН

Профессионалы смогли сфотографировать взлеты и посадки более 50 авиарейсов.

Завораживающее зрелище парящих в небе самолетовФото: Юрий ЮГАНСОН

- В объективы попали самолеты Embraer, Bombardier, Airbus, Boeing, включая широкофюзеляжные B777 и B747, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Он стартовал в аэропорту в 11.00Фото: Юрий ЮГАНСОН

Споттинг проходил с 11.00 до 20.30.

Он стартовал в аэропорту в 11.00Фото: Юрий ЮГАНСОН

По итогам споттинга будет проведен конкурс, и авторы лучших фотографий получат сертификат на перелет от «Азимута», монопод и сувениры от Smartavia, набор сувенирной продукции от «Уральских авиалиний», подарки и экскурсию.

Следующий споттинг пройдет в аэропорту осеньюФото: Юрий ЮГАНСОН

СПРАВКА «КП»

Споттинг - вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU