На выходных над Крымом кружил американский беспилотник

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-01T09:53:20+03:00

Также он провел мониторинг линии разграничения на Донбассе. Фото: PlaneRadar

Он вылетел с авиабазы в Италии

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В воскресенье, 30 июня, разведывательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии.

После этого он направился в воздушное пространство Греции, а далее – в Румынию.

Далее он проследовал на Украину, а потом приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе.

- 17.25 мск. Приступил к разведывательному полету, вдоль Российского побережья Черного моря, - сообщили в мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

После этого, в 23.35, беспилотник вернулся в аэропорт базирования.

Напомним, в мае американский беспилотник провел разведку над Крымом. Он тоже вылетел с итальянской базы базирования.

А в декабре 2018 года российский истребитель перехватил над Крымом самолет США. После этого никаких действий не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU