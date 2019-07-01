На выходных над Крымом кружил американский беспилотник
В воскресенье, 30 июня, разведывательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии.
После этого он направился в воздушное пространство Греции, а далее – в Румынию.
Далее он проследовал на Украину, а потом приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе.
- 17.25 мск. Приступил к разведывательному полету, вдоль Российского побережья Черного моря, - сообщили в мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
После этого, в 23.35, беспилотник вернулся в аэропорт базирования.
Напомним, в мае американский беспилотник провел разведку над Крымом. Он тоже вылетел с итальянской базы базирования.
А в декабре 2018 года российский истребитель перехватил над Крымом самолет США. После этого никаких действий не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU