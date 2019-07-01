2019-07-01T10:46:46+03:00
Происшествия

За продажу марихуаны житель Джанкоя сядет в тюрьму на два года

Приговор вступил в законную силу
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Отбывать наказание он будет в колонии общего режимаОтбывать наказание он будет в колонии общего режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Джанкоя приговорили к 2,5 годам лишения свободы за продажу наркотиков. Преступника, 26-летнего гражданина РФ, задержали на приграничной территории.

Молодого человека задержали в момент продажи марихуаны.

В мае правоохранительные органы возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по части 1 статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов».

- В июне Джанкойский суд осудил мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор районного суда вступил в законную силу.

Напомним, житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за сбыт и контрабанду наркотиков. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24