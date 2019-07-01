В Крыму за сутки ликвидировали 10 пожаров

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-01T13:16:48+03:00

Пожарным пришлось бороться с огнем по всему Крыму. Фото: Пресс -служба МЧС Республики Крым

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Крымским огнеборцам за последние сутки пришлось тушить пожары по всему полуострову. В общей сложности пожарные выехали на 10 возгораний разного уровня сложности - от 12 квадратных метров до нескольких гектар. Горела сухая трава, в некоторых случаях - в опасной близости от жилых домов:

- В 07:47 поступило сообщение о возгорании в районе пгт. Приморский. По прибытии, пожарные выяснили, что на открытой местности горит сухая растительность. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. В течение 10 минут возгорание было успешно локализовано и ликвидировано, - сообщили в пресс - службе МЧС Крыма.

Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций республики, подчеркнул, что основная причина пожаров - неаккуратное обращение с огнем, поджог сухой травы и пренебрежительное отношение к пожарной безопасности со стороны гостей и жителей Крыма.По словам чиновника горение травы - главная причина крупных пожаров в крымских лесах.

Также в МЧС Крыма напомнили, что горение травы крайне трудно контролировать, а потому огонь легко переходит на жилые и хозяйственные постройки, особенно в жаркие летние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU