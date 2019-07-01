За первый месяц лета по Крымскому мосту проехали полмиллиона автомобилей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-01T14:56:09+03:00

Из них грузовых – 66 тысяч

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По Крымскому мосту за первый месяц лета проехали 518 тысяч автомобилей. Большая часть трафика – легковушки – 435 тысяч.

– В обе стороны в июне 2019 года по Крымскому мосту проехали 518 627 тысячи автомобилей. Из них легковые – 435,8 тысячи, грузовые – 66 тысяч, а автобусов – 7,1 тысячи, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Кстати, за год по мосту через Керченский пролив проехали 5 миллионов машин. Из них 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Кстати, годовой трафик больше, чем в три раза превысил аналогичный показатель Керенской паромной переправы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше 70 тысяч человек воспользовались "единым" билетом для поездки в Крым. Самыми популярными городами среди гостей стали Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь. На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 268 669 проездных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU