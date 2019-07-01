Из-за вспышки кори в симферопольском СИЗО объявили карантин
В Симферопольском СИЗО-1 объявили карантин из-за вспышки кори. Она произошла примерно в четверг-пятницу на прошлой неделе.
Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии РК Эльшан Мамедов, заболели пять человек.
- Следственный изолятор - место, которое постоянно в движении. Туда постоянно приходят адвокаты, следователи. Отследить это и запретить перемещение невозможно. Сейчас там находятся примерно 1,5 тысячи человек, - дополнил Мамедов, передает «Крымское информационное агентство».
В свою очередь Член крымской ОНК Светлана Сергиенко рассказала о том, что на карантине находятся несколько камер.
Сейчас идет активная иммунизация. А, если у арестантов проявляются симптомы, то их увозят в больницу, пишет «Крымская газета».
Посещение заключенных временно ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU