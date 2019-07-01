Из-за вспышки кори в симферопольском СИЗО объявили карантин

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-01T16:40:09+03:00

На карантине находятся несколько камер Фото: Василий ХОДАРЕВ

Там заболели пять человек

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В Симферопольском СИЗО-1 объявили карантин из-за вспышки кори. Она произошла примерно в четверг-пятницу на прошлой неделе.

Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии РК Эльшан Мамедов, заболели пять человек.

- Следственный изолятор - место, которое постоянно в движении. Туда постоянно приходят адвокаты, следователи. Отследить это и запретить перемещение невозможно. Сейчас там находятся примерно 1,5 тысячи человек, - дополнил Мамедов, передает «Крымское информационное агентство».

В свою очередь Член крымской ОНК Светлана Сергиенко рассказала о том, что на карантине находятся несколько камер.

Сейчас идет активная иммунизация. А, если у арестантов проявляются симптомы, то их увозят в больницу, пишет «Крымская газета».

Посещение заключенных временно ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU