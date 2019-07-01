На «Театральную улицу» в Севастополе приедут артисты из Москвы и Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-01T17:10:06+03:00

Общественная площадка будет работать в городе до 30 октября

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Социальный проект «Театральная улица» начал свою работу в Севастополе. Все лето и осень площадка открыта для талантливых людей, которые смогут там выступать.

Она находится в Арт-бухте, на месте бывшей танцевальной площадке «Ивушка».

Севастопольцы смогут насладиться мастерством не только местных артистов, но и гостей с материка.

В город-герой со своей программой приедут артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы.

- У нас будут перфомансы, выставки, концерты. Мы будем просто устраивать какие-то посиделки, гитарные вечера, открытый микрофон, - рассказал руководитель проекта Валерий Александрин, передает ForPost.

Официальное открытие площадки пройдет 6 июля в 20.00.

Посетить любое мероприятия каждый человек сможет бесплатно.

Кроме того, руководитель проекта приглашает к сотрудничеству и начинающие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU