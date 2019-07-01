2019-07-01T17:52:59+03:00
Общество

На набережной реки Салгир в Симферополе начали укладывать новую плитку

Эти работы на объекте только начались
Александра КОРШУНОВА
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Новая плитка на набережной. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНовая плитка на набережной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе на набережной реки Салгир началась укладка новой тротуарной плитки. Как рассказал гендиректор фирмы, которая проводит реконструкцию, эти работы на объекте стартовали недавно.

Но с каждым днем темп их выполнения будет увеличиваться.

- На данный момент мы уложили только 25 квадратных метров, посмотрели, как она смотрится. Сейчас уложены первые сто квадратных метров новой тротуарной плитки. Она качественная, уверен, что горожанам понравится, - дополнил Анацкий.

Работы на объекте только начались. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Работы на объекте только начались. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Также продолжаются работы по очистке русла реки Салгир и Малый Салгир. Они выполнены на 35 процентов.

Одновременно с этим на очищенных участках устанавливается ограждения.

- Пока ставим ранее снятое чугунное ограждение, после установки оно будет все покрашено и приведено в соответствующий внешний вид, - резюмировал гендиректор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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