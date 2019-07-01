На набережной реки Салгир в Симферополе начали укладывать новую плитку
В Симферополе на набережной реки Салгир началась укладка новой тротуарной плитки. Как рассказал гендиректор фирмы, которая проводит реконструкцию, эти работы на объекте стартовали недавно.
Но с каждым днем темп их выполнения будет увеличиваться.
- На данный момент мы уложили только 25 квадратных метров, посмотрели, как она смотрится. Сейчас уложены первые сто квадратных метров новой тротуарной плитки. Она качественная, уверен, что горожанам понравится, - дополнил Анацкий.
Работы на объекте только начались. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Также продолжаются работы по очистке русла реки Салгир и Малый Салгир. Они выполнены на 35 процентов.
Одновременно с этим на очищенных участках устанавливается ограждения.
- Пока ставим ранее снятое чугунное ограждение, после установки оно будет все покрашено и приведено в соответствующий внешний вид, - резюмировал гендиректор.
ИСТОЧНИК KP.RU